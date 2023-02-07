鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至18.3元，預估目標價為182.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.12元上修至18.3元，其中最高估值22.49元，最低估值11.15元，預估目標價為182.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22.49
|25.51
|28.3
|最低值
|11.15
|12.48
|28.3
|平均值
|18.09
|20.59
|28.3
|中位數
|18.3
|20.93
|28.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|166,698,000
|169,258,074
|191,179,000
|最低值
|126,934,000
|136,489,000
|191,179,000
|平均值
|143,479,105.29
|154,645,864.85
|191,179,000
|中位數
|142,294,000
|154,281,025.84
|191,179,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.98
|3.74
|2.24
|1.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
|75,732,780
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。