盤中速報 - 聖暉(5536)急跌-2.24%報109.0元，成交364張

聖暉(5536-TW)近5分K跌速2.24%，07日09:08報109.0元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聖暉(5536-TW)近5日股價上漲6.54%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.51%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+647 張
  • 外資買賣超：+738 張
  • 投信買賣超：+134 張
  • 自營商買賣超：-225 張
  • 融資增減：+296 張
  • 融券增減：-25 張

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