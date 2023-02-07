盤中速報 - 聖暉(5536)急跌-2.24%報109.0元，成交364張

聖暉(5536-TW)近5分K跌速2.24%，07日09:08報109.0元，成交364張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聖暉(5536-TW)近5日股價上漲6.54%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.51%。櫃買指數上漲2.94%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+647 張
- 外資買賣超：+738 張
- 投信買賣超：+134 張
- 自營商買賣超：-225 張
- 融資增減：+296 張
- 融券增減：-25 張
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