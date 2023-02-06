鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為92.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.34元，其中最高估值8.87元，最低估值3.1元，預估目標價為92.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|8.87
|8.48
|最低值
|3.1
|3.94
|平均值
|5.4
|6.38
|中位數
|5.34
|6.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|235,800,000
|270,480,000
|最低值
|170,618,089
|170,604,000
|平均值
|219,101,181.5
|223,388,152.8
|中位數
|227,016,000
|223,880,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.21
|3.15
|5.86
|7.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
|230,370,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。