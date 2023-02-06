鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)目標價調升至12.15元，幅度約5.65%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對群創(3481-TW)提出目標價估值：中位數由11.5元上修至12.15元，調升幅度5.65%。其中最高估值16元，最低估值7.84元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予群創(3481-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀1位。

群創(3481-TW)今(6日)收盤價為12.15元。近5日股價上漲5.24%，相關光電類指數近5日上漲6.28%，台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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