盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至48.45元，漲幅達7.55%

佰研(3205-TW)06日09:11股價上漲3.4元，報48.45元，漲幅7.55%，成交489張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價上漲16.86%，櫃買指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-171 張
- 外資買賣超：-171 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+119 張
- 融券增減：+97 張
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