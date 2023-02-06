盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至48.45元，漲幅達7.55%

佰研(3205-TW)06日09:11股價上漲3.4元，報48.45元，漲幅7.55%，成交489張。

佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。

近5日股價上漲16.86%，櫃買指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-171 張
  • 外資買賣超：-171 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+119 張
  • 融券增減：+97 張

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