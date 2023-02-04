中國網友炸鍋！基金高層惹議 稱年輕人薪資低是能力不足

中國中航基金副總經理兼投資長鄧海清正聲稱，年輕人薪資低是能力不足，這番話引發中國網友炸鍋，這項消息連續兩天登上微博熱搜第一。

《財聯社》報導，鄧海清說：「很多年輕人很不像話，沒錢花了，覺得企業老闆給的工資太低，沒有反思是自己的素質能力不夠」、「你幹的這點活，在泰國或是越南，人家可能只你一半的工資」。

此番言論一出，立刻引起網友熱議，「年輕人工資低可能是能力不夠」詞條也連續兩天占據微博熱搜第一。此爭議也衍生出「在中國收入（人民幣）1 萬是個什麼樣的水準」、「我們抱怨工資低有錯嗎」、「年輕人為什麼不愛聽專家建議」、「建議專家別再建議了」、「為什麼專家會被群嘲」等話題。

鑒於當前就業環境與鄧海清立場偏頗，此番言論立即引發網友不滿，有人說：「有道理但不多，比越南泰國，你怎麼不比美國呢？」，獲 14.5 萬人點讚，甚至有人表示，要關注這位專家的投資能力是否工資相匹配。

鄧海清曾在上海市政府工作多年，先後擔任宏源證券、中信證券固定收益首席分析師、中信證券資產管理部研究主管、九州證券全球首席經濟學家、螞蟻金服集團研究院副院長、華爾街見聞副總裁。

鄧海清的研究領域涵蓋中國宏觀經濟、政府政策、貨幣政策、海外宏觀、國內外金融市場等，著有《金融新格局》、《再造央行 4.0》等書。

網友也「圍觀」中航基金。有網友說：「看了下中航基金的業績並不突出。」

公開資料顯示，中航基金成立於 2016 年，是一家券商系基金公司，中航證券出資比率為 55%，北京首鋼基金公司為 45%。

目前中航基金管理規模為人民幣 226.05 億元，在 195 家公共基金公司中，排第 103 名。基金數量為 28 檔，商品類型主要集中在債基。中航基金目前有 9 位基金經理人，雖然鄧海清是投資長，但他並無管理商品。