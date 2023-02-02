永豐金證券落實ESG永續行動 募集閒置好物逾4000件捐贈社福

永豐金證券致力實踐 ESG，2022 年以「惜物愛物」為主軸，落實金控「豐循環．愛降落」行動，吸引 2000 多位同仁積極響應，捐出家中閒置好物，從小家電、文具圖書、到 3C 用品共 73 箱 4100 件，透過分享市集和社福平台媒合，讓物品找到需要的新主人循環再利用。

永豐金證券去年首度發起閒置好物大募集，廣受員工支持與好評，兩波募集行動共計 2027 位同仁參與，捐出的家中閒置物品琳瑯滿目，從微波爐、電鍋、快煮壺、電磁爐、電暖器、熨斗、熱水瓶、吹風機到保溫杯等，其中不少是全新或 8 成新。

永豐金證券說明，是透過公司內部分享市集以及 GC 贈物網，捐贈社褔團體和弱勢家庭，讓家中未能被使用的好物品可以找到新主人，發揮使用。

另一方面，儘管疫情籠罩，永豐金證券去年仍完成贊助舉辦「恁的演唱會」對偏鄉長輩表達關懷、舉辦同仁與眷屬「防疫健康齊步走」、桃園觀音海岸淨灘、響應「Earth Hour 關燈一小時」、與銀行共同舉辦「碳神放假日」等多面向活動，全力落實企業 ESG。

其中，響應金曲歌王謝銘祐「為偏鄉長者唱歌」理念，永豐金證券第 3 年贊助舉辦「恁的演唱會」，去年到雲林大埤鄉三秀園，結合在地文化慶典活動「伏流祭」、虎尾科技大學農業研究及推廣中心、家樂福文教基金會、小農及文創等小店共同參與，也透過互動遊戲進行金融防詐騙宣導，陪伴長者並提升防詐意識。

永豐金證券長期倡議環保愛地球行動，每月定期於公司官網更新綠色生活主題，以綠行動植入 ESG 意識，永豐金證券表示，落實 ESG 是公司核心價值，在持續的推動實踐中，看見同仁的團結與凝聚，並與客戶、社區、環境形成良性互動。

展望未來，永豐金證券將持續以發揮企業社會責任，從專業金融產品與服務、員工照顧、社會回饋、到地球環境永續，推動多元活動齊力實踐，落實公司 ESG 永續行動的文化內涵與價值。