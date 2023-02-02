鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至18.63元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.24元下修至18.63元，其中最高估值24.5元，最低估值11.53元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|24.5
|28
|31.6
|最低值
|11.53
|17.72
|31.6
|平均值
|19.27
|22.41
|31.6
|中位數
|18.63
|22.21
|31.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|166,698,000
|186,371,000
|210,745,000
|最低值
|129,802,412
|145,904,000
|210,745,000
|平均值
|149,364,066.56
|164,086,867.05
|210,745,000
|中位數
|149,825,052.45
|165,946,494.18
|210,745,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.98
|3.74
|2.24
|1.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
|75,732,780
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。