不鏽鋼上游全面調漲 新鋼、運錩等中下游可望跟進受惠

繼燁聯 (9957-TW)、華新 (1605-TW) 後，唐榮 (2035-TW) 今 (31) 日開出 2 月內外銷盤價、同步調漲，且在終端需求回溫下，此波漲勢可望擴及到中下游業者如新鋼 (2032-TW)、允強 (2034-TW)、運錩 (2069-TW) 等，相關廠商營運升溫。

唐榮 2 月內銷盤價，304 系不鏽鋼產品每公噸上漲 2500 元、316L 系上調 5000 元，外銷方面，304 系依照地區別每公噸上漲 80 至 100 美元不等。燁興 (2007-TW) 不鏽鋼盤元，304 系也調漲 2500 元、316 系也漲 5000 元。

據了解，目前不鏽鋼原料鎳、鉻等價格持續上漲，加上終端客戶預期需求樂觀，市場交易轉趨熱絡，帶動各不鏽鋼廠 2 月報價走揚，除了唐榮外，燁聯、華新盤價也全面上漲。

業界看好，隨著鎳價及不鏽鋼上漲，加上整體產業庫存去化告一段落，將刺激終端回補庫存意願提高，中下游的加工業者如裁剪加工廠新鋼、運錩以及鋼管廠允強等，可望跟進調漲報價。

另一方面，部分國家地區廠房減產或歲修，未來使不鏽鋼供應將進一步緊縮、有利供需穩定外，全球第二大鎳礦供應國菲律賓也考慮將對鎳礦出口課徵關稅，有利後續鎳價走勢，進而支撐不鏽鋼報價。