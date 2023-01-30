盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至79.8元，漲幅達7.55%

宏捷科(8086-TW)30日09:24股價上漲5.6元，報79.8元，漲幅7.55%，成交2,149張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+971 張
- 外資買賣超：+861 張
- 投信買賣超：+149 張
- 自營商買賣超：-39 張
- 融資增減：-419 張
- 融券增減：-65 張
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