鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至20.79元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.37元下修至20.79元，其中最高估值25.02元，最低估值14.62元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25.02
|31.72
|31.6
|最低值
|14.62
|17.72
|31.6
|平均值
|20.34
|23.77
|31.6
|中位數
|20.79
|24.69
|31.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|166,698,000
|193,964,774.9
|210,745,000
|最低值
|130,101,952
|144,292,000
|210,745,000
|平均值
|152,731,011.87
|169,623,766.31
|210,745,000
|中位數
|156,267,000
|173,219,341
|210,745,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.98
|3.74
|2.24
|1.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
|75,732,780
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios
最新相關新聞
- 【新台股龍捲風】 電商、伺服器、儲能封關大漲 新春不打烊，填表單送資料
- 【新台股龍捲風】 是什麼力量讓台股封關前再漲?
- 年前內資洗盤，搭橋布局好時機
- 投信近5日賣超個股
- 〈台股盤後〉多方占上風大盤回溫漲50點 不排除續攻堅
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。