鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至20.79元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.37元下修至20.79元，其中最高估值25.02元，最低估值14.62元，預估目標價為185元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 25.02 31.72 31.6
最低值 14.62 17.72 31.6
平均值 20.34 23.77 31.6
中位數 20.79 24.69 31.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 166,698,000 193,964,774.9 210,745,000
最低值 130,101,952 144,292,000 210,745,000
平均值 152,731,011.87 169,623,766.31 210,745,000
中位數 156,267,000 173,219,341 210,745,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 8.98 3.74 2.24 1.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		 104,562,747 87,892,821 82,535,553 75,732,780

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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