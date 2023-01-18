網易深夜怒斥暴雪：蠻橫不得體、騎驢找馬、離婚不離身！

暴雪中國周二（17 日）宣布網易 (09999-HK) 未接受順延現有遊戲服務協議的提議後，網易當天深夜怒斥暴雪，砲轟暴雪蠻橫不得體、騎驢找馬、離婚不離身。

《紅星新聞》報導，網易表示，「基於未可知的原因，上周暴雪重新尋求網易，提出了所謂的遊戲服務順延六個月的提議和其他條件，並明確表示在合同延續期間不會停止與其他潛在合作方繼續談判。而據我們了解，同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期。考慮到合作的不對等、不公平和其他附帶條件，因此最終雙方未能達成一致。」

網易認為，「暴雪的這種提議——包括今天（17 日）突發的聲明——是蠻橫的、不得體的，且不符合商業邏輯的。其過分的自信中，並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為，將玩家和網易置於何地。」

網易並回應 IP 控制權和遊戲玩家進度存檔等事項。網易說，作為代理公司，從未尋求暴雪遊戲或其他合作夥伴的 IP 控制權。暴雪中國提到的關於周三推出《魔獸世界》遊戲進度存檔功能，為暴雪單方面提出，並開發上線，未經網易測試、使用，可能會面臨未知安全隱患。

此前，不少中國遊戲玩家仍然期待網易與暴雪能繼續談判，事情能夠出現轉機，但暴雪中國周二發布的公告，徹底澆滅玩家心中最後一絲希望。

暴雪中國官微周二發布「暴雪對國服玩家社區的更新說明」公告，聲稱網易並未接受順延現有遊戲服務協議的提議。因此，暴雪將遵照網之易停服公告，於 1 月 23 日中止國服遊戲服務。

暴雪表示，自 1 月 24 日零時起，將全面停止《魔獸世界》、《魔獸爭霸 III：重製版》、《星際爭霸》系列，《爐石傳説》、《風暴英雄》、《守望先鋒》及《暗黑破壞神 III》等國服遊戲。自網易與暴雪 2008 年達成代理協議開始，雙方合作已長達 14 年。

據《第一財經》報導，接近暴雪消息人士透露，上周暴雪娛樂和網易進行最後一次談判，以避免遊戲中斷，暴雪也因此爭取更多時間，尋求未來合作夥伴，包括與網易重談續約事宜。

知情人士表示，上周溝通由暴雪娛樂總裁 Mike Ybarra 發起，網易高層參與，但後者並未接受順延現有遊戲服務協議的提議，且暴雪曾對網之易的裁員提出異議，因為此次裁員可能會對後續工作交接帶來影響，但網易並未接納暴雪的意見。