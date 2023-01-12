盤中速報 - 榮科(4989)急拉2.23%報27.5元，成交172張

榮科(4989-TW)近5分K漲速2.23%，12日09:15報27.5元，成交172張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮科(4989-TW)近5日股價上漲7.17%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.15%。台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-257 張
- 外資買賣超：-254 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+111 張
- 融券增減：+22 張
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AI優化後報酬率
+26.30%
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原投組報酬率
+19.70%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
2338
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4931
10%