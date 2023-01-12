盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.0%報786.0元，成交205張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2%，12日09:04報786.0元，成交205張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲14.61%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲3.97%。台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+748 張
- 外資買賣超：+420 張
- 投信買賣超：+301 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：+41 張
- 融券增減：+22 張
最新相關新聞
富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2%，12日09:04報786.0元，成交205張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲14.61%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲3.97%。台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.88%
$13,588
原投組報酬率
+28.51%
$12,851
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
2338
10%
4931
10%