豐興去年營收386億元略增 本周鋼筋基價開平盤

豐興去年營收386億元略增 本周鋼筋基價開平盤。(圖：AFP))
豐興去年營收386億元略增 本周鋼筋基價開平盤。(圖：AFP))

豐興 (2015-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收，受惠鋼筋年底趕工需求現象帶動出貨暢旺，達到 32.59 億元，月增 2.8%、年減 6.1%；第四季營收 89.6 億元，季增 1.4%、年減 18%；全年營收 386.05 億元，年增 0.6%，而豐興今日也開出本周盤價，全面持平。

國際一周行情來看，日本 2H 廢鋼上漲 10 美元到每公噸 415 美元；美國貨櫃廢鋼漲 8 美元，來到每公噸 393 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 117.3 美元漲至 119.6 美元。

豐興表示，冬季效應持續帶動美國國內廢鋼收集難度，推升收購價格上漲，加上土耳其上週提高採購力道與價格，美國廢鋼呈現小漲；日本廢鋼則在越南仍積極採購下小幅上漲。

至於鐵礦砂，豐興指出，中國提振房地產政策偏多，加上封控放寬提振市場需求預期心理，鐵礦砂維持上漲。不過，中國對鐵礦砂快速上漲提出示警，為行情埋下不確定因素。

雖然本周美、日廢鋼價格上漲，年底趕工需求現象帶動鋼筋出貨暢旺，但豐興廢鋼收購價、鋼筋基價已在上周調漲價格，因此本週維持平盤。

目前豐興廢鋼收購價每公噸 1.15 萬元、鋼筋基價每公噸 2.05 萬元、型鋼基價每公噸 2.68 萬元。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.82%

$12,282

原投組報酬率

+13.51%

$11,351

投組標的成分

  • 40%

    天鈺

    4961

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    矽創

    8016

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞