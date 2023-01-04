盤中速報 - 華城(1519)急拉2.34%報56.9元，成交22,940張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.34%，04日09:49報56.9元，成交22,940張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲6.72%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.56%。台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+944 張
  • 外資買賣超：-1,093 張
  • 投信買賣超：+2,100 張
  • 自營商買賣超：-63 張
  • 融資增減：-629 張
  • 融券增減：+408 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.53%

$11,653

原投組報酬率

+10.58%

$11,058

投組標的成分

  • 40%

    長榮鋼

    2211

  • 20%

    天宇

    8171

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 10%

    永日

    4102

  • 10%

    DWS 投資黃金貴金屬股票 FC

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞