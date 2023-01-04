盤中速報 - 華城(1519)急拉2.34%報56.9元，成交22,940張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.34%，04日09:49報56.9元，成交22,940張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲6.72%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲0.56%。台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+944 張
- 外資買賣超：-1,093 張
- 投信買賣超：+2,100 張
- 自營商買賣超：-63 張
- 融資增減：-629 張
- 融券增減：+408 張
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