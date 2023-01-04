盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至56.1元，漲幅達7.06%

華城(1519-TW)04日09:40股價上漲3.7元，報56.1元，漲幅7.06%，成交19,092張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲6.72%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+944 張
- 外資買賣超：-1,093 張
- 投信買賣超：+2,100 張
- 自營商買賣超：-63 張
- 融資增減：-629 張
- 融券增減：+408 張
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