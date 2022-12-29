盤中速報 - 泰博(4736)急拉3.07%報184.5元，成交234張

泰博(4736-TW)近5分K漲速3.07%，29日09:14報184.5元，成交234張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
泰博(4736-TW)近5日股價上漲3.14%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.19%。櫃買指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+344 張
- 外資買賣超：+265 張
- 投信買賣超：+110 張
- 自營商買賣超：-31 張
- 融資增減：+119 張
- 融券增減：-4 張
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