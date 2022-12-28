盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.12%報742.0元，成交2,276張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.12%，28日09:42報742.0元，成交2,276張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌5.22%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.16%。台灣加權指數上漲1.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+33 張
- 外資買賣超：+520 張
- 投信買賣超：-493 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+145 張
- 融券增減：+7 張
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投組標的成分
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