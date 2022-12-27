盤中速報 - 台耀(4746)急跌-2.32%報71.8元，成交1,427張

台耀(4746-TW)近5分K跌速2.32%，27日09:04報71.8元，成交1,427張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台耀(4746-TW)近5日股價下跌6.06%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.18%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,226 張
  • 外資買賣超：-6,209 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：+1,484 張
  • 融券增減：-378 張

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