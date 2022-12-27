盤中速報 - 台耀(4746)急跌-2.32%報71.8元，成交1,427張

台耀(4746-TW)近5分K跌速2.32%，27日09:04報71.8元，成交1,427張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價下跌6.06%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.18%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,226 張
- 外資買賣超：-6,209 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
- 融資增減：+1,484 張
- 融券增減：-378 張
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AI優化後報酬率
+21.02%
$12,102
原投組報酬率
+13.50%
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投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
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10%