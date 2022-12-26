遭批台灣風機建置成本高於他國 風電協會發兩點聲明

針對外界討論台灣風機建置成本高於他國，台灣離岸風電產業協會 (TOWIA) 發出兩點說明，強調離岸風場品質、安全、交期及環境永續是最大的考量點，且風場開發與風機建造投資規劃與金額因地制宜，是據各風場條件進行通盤考量而訂。

TOWIA 指出，離岸風場建置的最大目標是保證 25 年以上的生命週期營運無虞，並兼顧生態環境，因此品質、安全、交期及環境永續是最大的考量點。

TOWIA 認為，為將離岸風電作為台灣長期供電的重要能源之一，確保風場穩健經營至關重要，但此點無法單從風機建造金額得出結論，不過可以肯定的是，台灣離岸風電開發商致力打造世界級離岸風場，為台灣能源轉型做出貢獻。

TOWIA 並強調，台灣離岸風電開發皆為開發商自行投資。從國際經驗來看，風場開發與風機建造之投資規劃與金額係因地制宜，根據各風場條件進行通盤考量而訂。相關投資費用皆由開發商專業評估、支出，以確保在時程內兼顧品質與安全完成建置，順利發出綠電並獲得收益。

TOWIA 表示，在建置過程中，台灣離岸風電開發商肩負建立本土產業鏈及培育本土人才責任，成功並持續帶動在地發展與就業機會，與地方共存共榮。自 2020 年以來便攜手產、官、學、研促進台灣離岸風電產業正面發展，推動台灣能源轉型。

