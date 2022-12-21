安達併康健力拚擴大綜效 目標明年獲利與FYP兩位數成長

安達保險集團 (Chubb) 旗下的康健人壽與安達人壽台灣分公司 12 月 1 日完成合併，並更名以「安達國際人壽」持續耕耘台灣市場。安達人壽總經理張志杰今 (21) 日受訪時表示，希望明 (2023) 年獲利與新契約保費 (FYP) 能有 2 位數的成長。

安達人壽與康健人壽過去所銷售的主力商品大不相同，安達主要以投資型保單為大宗，康健人壽則以健康險為主，兩家壽險合併後，不僅商品可以互補，保戶人數也將提高至 50 萬戶，合併後的資本適足率 (RBC) 也將提高至 300% 以上。

對於合併後的業務展望，張志杰表示，未來將提供包括傳統壽險、醫療險、意外險、健康險、房貸壽險等險種供民眾選擇；至於投資型商品則有變額年金險與變額萬能壽險可供選擇，主要以分期繳、涵蓋保障的投資型保單為主。

張志杰表示，今年受通膨、聯準會升息與疫情等三大挑戰影響，導致金融市場波動劇烈，對保險業而言可說充滿挑戰，目前市場預估，美國可能持續升息到明年第 1 季才可能會暫停升息。

不過張志杰認為，但即便聯準會暫停升息，因市場利率仍維持在一定的高檔區間，屆時資金可能轉進債市進而分食利變型保單市場，這對利變型保單銷售仍是一大挑戰。

展望後市，張志杰指出，包括通膨、升息與地緣政治等議題對市場的衝擊，其實已經消化的差不多了，在今年基期偏低的環境下，明年新契約保費可望出現較明顯的增長，期許合併後的安達人壽，明年不論在獲利或初年度保費都可以有雙位數的正成長。