櫻花建明年首季推台中、彰化三大案 總銷估達115億元

櫻花建總經理陳世英。(鉅亨網記者張欽發攝)
櫻花建總經理陳世英。(鉅亨網記者張欽發攝)

櫻花建 (2539-TW) 預計在 2023 年推出台中大里、清水及彰化三大建案，預估總銷售金額達 115.6 億元，將密集在明年首季推出，櫻花建總經理陳世英今 (21) 日指出，以目前營建業的缺工、缺料狀況的確較上半年緩和，但在預售建案案場來客下降 15-20% 的狀況下，勢將造成銷售期的延長。

櫻花建今天由總經理陳世英主持召開法人說明會，櫻花建在今年前三季營收 62.63 億元，稅後純益 15.32 億元，每股純益達 2.09 元，獲利以超越 2021 年全年，主要是台中市北屯區的「櫻花巨人」、太平區的「櫻花大櫻國牛津花園」及桃園龜山的「櫻花澍」交屋入帳挹注，同時，因建案土地取得在 2016 年及 2017 年時，取得土地價格較有優勢，且營建工程發包較早，因此前三季毛利率 36.23%，表現也優於同業表現。

陳世英指出，櫻花建設預計年推出台中大里、清水及彰化三大建案預售，預估總銷售金額達 115.6 億元，在明年首季推出。而櫻花建設目前仍 16 筆庫存推案土地分布在台中、彰化、台南及桃園。陳世英指出，以目前營建業的缺工、缺料狀況的確較上半年緩和，但在預售建案案場來客下降 15-20% 的狀況下，勢將造成銷售期的延長。

對於 2023 年的台灣房市走勢，陳世英指出，統計 2022 年台灣七都的房價上漲達 20.3%，也造成購屋族的觀望，在 2023 年升息可望趨於緩和且利率仍在 2% 的低檔區，在剛性、自住需求仍在同時，預估房市將回歸區域及個案表現，而房市降溫回歸理性成為市場主軸，預估合理的價格才會有合理的需求出現。

櫻花建個股自 2022 年 12 起獲 MSCI(明晟) 增列爲全球小型成分股。

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