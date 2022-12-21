世界先進加入RE100 承諾2040年全面使用再生能源

世界先進 (5347-TW) 今 (21) 日宣布加入全球再生能源倡議組織 RE100，承諾 2040 年全球營運據點將百分之百使用再生能源，為台灣半導體產業中首家承諾於 2040 年達到 RE100 目標的企業。

此外，世界先進進一步設定淨零路徑，穩步朝 2050 年淨零排放目標邁進。

世界先進指出，公司積極實踐企業社會責任，不僅連續兩年入選道瓊永續世界指數 (DJSI World) 成分股，今年也首度入選新興市場 (Emerging Markets) 成分股，在環境面多項指標取得佳績。

為具體落實低碳轉型行動，世界先進 2021 年成立氣候變遷議題管理架構，並設置「節能減碳委員會」。 「節能減碳委員會」、「企業永續委員會」及「企業風險管理委員會」定期就「碳資產管理、節能減碳、低碳供應鏈」三項主題，共同對經營團隊及董事會報告，系統性執行低碳轉型計畫。

世界先進去年同步啟動 RE100 與淨零排放專案，規畫 2050 年淨零排放目標，並在今年正式成為 RE100 會員，將加速再生能源採用腳步，為環境永續盡一份心力。

世界先進補充、淨零排放路徑以節電、減排、減量為主，輔以使用綠電及負碳技術；也持續推動與輔導供應鏈的低碳轉型，透過落實低碳轉型路徑、持續強化各項綠色行動，世界先進公司設定具體減碳目標為 2040 年碳排量相較去年將下降 70%，邁向 2050 年淨零排放目標。

董事長方略表示，世界先進身為全球特殊積體電路製造服務的領導廠商，堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響，積極推動相關綠色行動，並承諾於 2040 年底之前，全球營運據點將百分之百使用再生能源，並訂定淨零排放路徑，期許透過攜手上下游產業及 RE100 會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來的衝擊。

世界先進公司目前擁有五座八吋晶圓廠，除了積極採用再生能源，同時將優於法規要求，提前在明年達成契約容量 10% 使用再生能源的目標。

此外，世界先進公司更展現自發自用精神，在公司內自建太陽能光電系統，並於今年 8 月完工，開始供電。