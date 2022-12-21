盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.5%報26.55元，成交9,556張

中鴻(2014-TW)近5分K漲速2.5%，21日09:09報26.55元，成交9,556張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中鴻(2014-TW)近5日股價下跌6.44%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌3.13%。台灣加權指數下跌2.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+408 張
- 外資買賣超：+48,138 張
- 投信買賣超：-47,558 張
- 自營商買賣超：-172 張
- 融資增減：+1,513 張
- 融券增減：-613 張
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+31.65%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3027
20%
1513
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3128
10%
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