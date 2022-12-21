盤中速報 - 中鴻(2014)急拉2.5%報26.55元，成交9,556張

中鴻(2014-TW)近5分K漲速2.5%，21日09:09報26.55元，成交9,556張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中鴻(2014-TW)近5日股價下跌6.44%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌3.13%。台灣加權指數下跌2.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+408 張
  • 外資買賣超：+48,138 張
  • 投信買賣超：-47,558 張
  • 自營商買賣超：-172 張
  • 融資增減：+1,513 張
  • 融券增減：-613 張

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