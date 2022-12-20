盤中速報 - 嘉里大榮(2608)急拉2.71%報40.0元，成交268張

嘉里大榮(2608-TW)近5分K漲速2.71%，20日09:03報40.0元，成交268張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉里大榮(2608-TW)近5日股價下跌0.53%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.46%。台灣加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-144 張
- 外資買賣超：+12 張
- 投信買賣超：-141 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：+7 張
- 融券增減：+1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.74%
$12,774
原投組報酬率
+18.10%
$11,810
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%