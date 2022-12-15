〈建大60週年〉董座楊啟仁：明年營運再向上 2032年年營收上看800億元

建大 (2106-TW) 董事長楊啟仁今 (15) 日表示，目前已是產業谷底，明年營運一定會再成長，目標 2032 年年營收上看 800 億元。

建大今日慶祝創立 60 週年及舉行全球研發總部啟用儀式，楊啟仁致詞時表示，一家企業要經營 60 年絕非易事，建大克服外在經濟、社會條件挑戰，並維持內部企業資源、創造企業文化及兼顧營業成長。

楊啟仁表示，建大 60 年來從資本額新台幣 96 萬元的自行車胎工廠，成長至資本額近 91 億元、營收 400 億元的國際企業，中間的酸甜苦辣難以道盡。

為達到此目標，楊啟仁說，除在全球持續擴廠外，也可能踏入卡車胎等輪胎，或汽車橡膠零件等領域，抑或透過併購伸長營運觸角至不同產品、市場或地區，並強化歐洲佈局。

展望明年，楊啟仁指出，現在應是產業最谷底的時候，預期不會再更差，隨著美國升息壓力趨緩、油價也下跌、疫情也減緩，雖然經濟還沒那麼快恢復，但不會再變得更糟糕。

楊啟仁強調，建大明年營運一定會成長，目標營收增幅達雙位數，先前許多投資都已陸續到位，未來待經濟復甦，就有產能可迎接需求；越南廠擴建計畫原預計今年啟動，但受景氣放緩影響而暫緩，將在明年初啟動、2025 年投產，以因應需求成長。

談及巨大 (9921-TW) 要求延票事件，楊啟仁也說，巨大是很有良心又負責任的企業，還先跟建大打招呼，大家不要過度解讀，很多客人未事先告知、就直接延遲付款。