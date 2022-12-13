盤後速報 - 世豐(2065)下週(12月20日)除息1.5元，預估參考價51.7元

世豐(2065-TW)下週(12月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(12月13日)收盤價53.20元計算，預估參考價為51.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價下跌0.75%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2022/12/20 53.20 1.5 2.82% 0.0
2022/04/07 53.8 4.0 7.43% 0.0
2021/12/23 48.2 1.1368 2.36% 0.0
2021/08/25 53.1 0.9804 1.85% 0.9804
2020/12/04 46.55 0.9662 2.08% 0.0

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