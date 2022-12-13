盤後速報 - 世豐(2065)下週(12月20日)除息1.5元，預估參考價51.7元

世豐(2065-TW)下週(12月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(12月13日)收盤價53.20元計算，預估參考價為51.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(12月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價下跌0.75%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2022/12/20
|53.20
|1.5
|2.82%
|0.0
|2022/04/07
|53.8
|4.0
|7.43%
|0.0
|2021/12/23
|48.2
|1.1368
|2.36%
|0.0
|2021/08/25
|53.1
|0.9804
|1.85%
|0.9804
|2020/12/04
|46.55
|0.9662
|2.08%
|0.0
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