〈陸港盤後〉香港明起停掃「安心出行」、取消黃碼 恒指走高

中國 A 股三大指數周二（13 日）收盤同步走低，滬指跌 0.09%，但港股走高，利多是香港特首李家超宣布，周三起停掃應用程式（App）「安心出行」、取消黃碼，顯示在中國政府快速鬆綁封控政策後，港府也跟進取消部分防疫措施。

滬指周二跌 0.09% 報 3,176.33 點，深成指跌 0.66% 報 11,323.7 點，創業板指跌 1.05% 報 2,376.2 點；兩市成交額合計人民幣 8,164 億元，「北向資金」淨賣出 9.47 億元。

旅遊、酒店餐飲、農業、物流、紡織服裝等類股齊揚，半導體、軟體等族群走低。

香港恒生指數收盤漲 0.68%，恒生科技指數漲 0.73%。

中國半導體類股之所以面臨賣壓，利空是彭博報導，知情人士透露，日本與荷蘭政府原則上已同意加入美國的行列，加強輸中先進晶片製造設備出口管制，力挫中國發展半導體意圖。

消息人士說，日荷兩國可能在未來幾周宣布聲明，表示採取部分美方晶片禁令。美國、日本與荷蘭三國聯手，意味著幾乎完全封鎖中國採購先進晶片生產設備的管道。

與此同時，李家超表示，周三起香港民眾不用掃「安心出行」二維碼，但港府會保留「疫苗通行證」，民眾進入餐館等部分指定處所，仍要出示「疫苗通行證」；政府也會取消「黃碼」，如果民眾確診轉為「紅碼」，其餘時間維持「藍碼」，這項措施涵蓋入境人員。他未提及是否會保留「口罩令」。

港媒披露香港與中國通關已有時間表，最快可在明年 1 月上旬上路。對此李家超說，目標是要儘快與中國通關，但港府仍須按實際情況推動。

《香港 01》報導，廣東省衞健委未具名人士透露，民眾從香港進入中國，最快 1 月 9 日就不必在酒店隔離，中國政府只要求入境者在家健康監測三天。