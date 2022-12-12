信紘科11月營收2.02億元 年增26%創同期高

信紘科 (6667-TW) 今 (12) 日公告 11 月營收 2.02 億元，月減 8.17%，年增 26.05%，累計前 11 月營收 23.01 億元，年增 45.25%；信紘科受惠半導體客戶資本支出規模維持一定水準，11 月營收續寫歷年同期新高。

信紘科表示，近年布局高科技產業的廠務系統及綠色製程兩大業務效益顯現，帶動整體業務接單成長，單月營收連續 5 個月站穩 2 億元。

根據國際半導體產業協會 (SEMI) 全球半導體設備出貨報告指出，今年第三季全球半導體設備出貨金額達 287.5 億美元，季增 9%，中國、台灣地區半導體設備出貨金額分別季增近 2 成及 1 成，預期隨著新晶圓廠及製程技術升級推動下，明年全球半導體設備支出金額仍保持高水準。

信紘科指出，台灣擁有完整半導體供應鏈，也吸引國際半導體大廠擴大投資台灣，如行政院已通過「產業創新條例」，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供高額研發及設備投資抵減，有助台灣半導體在全球市場競爭力，有助公司業務發展。

信紘科補充，公司在手訂單維持高檔，對未來營運維持審慎樂觀看法，且公司也持續優化產品組合，並精進生產管理，期望隨著營收規模擴大，保持良好獲利能力。