〈稅收統計〉前11月稅收提前突破3兆元 估全年超徵4500億元將創新高

財政部今 (9) 日公布最新稅收統計，11 月稅收 2536 億元，累計前 11 月稅 3 兆 797 億元、年增 13.6%，首度突破 3 兆元提前改寫歷年新高紀錄；財政部預估，今年稅收約可超出預算數約 4500 億元，再創始上新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，11 月實徵淨額較去年同期增加 9 億元，主要以營業稅與營所稅增加最多，分別較去年同期增加 42 億元、32 億元，但證交稅則因成交量萎縮，較去年同期減少約 100 億元。

再看前 11 月實徵淨額，較去年同期增加 3696 億元，主要以營所稅增加 3237 億元、綜所稅增加 1213 億元較多，但證交稅則年減 925 億元、貨物稅年減 272 億元。

陳玉豐指出，主要稅目中，包括營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、遺產稅、菸酒稅與牌照稅今年前 11 月稅收均創歷年同期新高。

在營所稅部分，11 月實徵淨額 78 億元，較去年同期增加 32 億元、增幅 70.3%，主因特殊會計年度營利事業之暫繳稅款增加；前 11 月實徵淨額 1 兆 138 億元，年增 46.9%，主因去年上市櫃公司獲利大幅成長，使得結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款也成長所致。

證交稅部分，則是受股市成交量能低迷影響，11 月證交稅收 139 億元、年減幅達 41.7%，是連續 11 個月負成長；累計前 11 月稅收約 1614 億元，年減 925 億元，為史上最大減量，年減幅 36.4% 也是 2002 年來最大減幅。

陳玉豐分析，以目前情況來看，12 月上市櫃成交量有回升跡象，若能維持 3000 億元的日均量，證交稅有望達成今年度預算數目標，但貨物稅與土增稅恐無望達成預算數目標，預估全年實徵淨額可望較預算數多出約 4500 億元，超徵金額將創史上新高。