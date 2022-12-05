盤中速報 - 佰研(3205)股價大漲至50.9元，漲幅達7.16%

佰研(3205-TW)05日10:02股價上漲3.4元，報50.9元，漲幅7.16%，成交768張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價上漲3.37%，櫃買指數上漲4.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+321 張
- 外資買賣超：+321 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+37 張
- 融券增減：+23 張
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