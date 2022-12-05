盤中速報 - 翔名(8091)急拉2.4%報98.1元，成交1,107張

翔名(8091-TW)近5分K漲速2.4%，05日09:07報98.1元，成交1,107張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

翔名(8091-TW)近5日股價上漲19.04%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲4.81%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+490 張
  • 外資買賣超：+424 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：+1,444 張
  • 融券增減：+12 張

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  • 20%

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  • 10%

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    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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