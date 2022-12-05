盤中速報 - 興能高(6558)急拉3.11%報27.0元，成交429張

興能高(6558-TW)近5分K漲速3.11%，05日09:02報27.0元，成交429張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲8.38%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.55%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-152 張
- 外資買賣超：-140 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+59 張
- 融券增減：-15 張
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AI優化後報酬率
+20.12%
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原投組報酬率
+12.75%
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投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
10%
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10%