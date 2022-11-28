培養孩子學習謀生一技之長 牧心智能發展中心「給魚也教導釣魚」

民國 86 年以前，對於東台灣家有身心障礙者的家庭來說，因缺乏安置機構，當孩子中學畢業後，就被迫將孩子送往外縣市的機構接受教養服務，為了讓這些弱勢的孩子們能有個合適的教養場所，25 年前靠著一群家長的努力與奔走，讓「牧心智能發展中心」就此成立，除了照護安置，也培養學員擁有一技之長的謀生能力，「除了給魚也教導如何釣魚」。

為了讓台東縣身心障礙者有更完整的照護與教養，在台東縣智障者家庭協會倡議奔走下，牧心智能發展中心終於在民國 86 年 10 月正式成立，解決了台東縣身心障礙者自學校畢業後照顧服務的問題。

目前牧心服務的對象主要包含智能障礙者及併有智能障礙的多重障礙者，以及其他障別，例如精神、腦傷、過動、情緒、肢體、視覺、聽語等，經評估其安置需求符合中心收案標準者。

而成立之初，牧心只提供日間服務，隨後在民國 97 年增加夜間住宿，而隨著社會環境、政策等變遷，讓牧心的服務對象從成立之初服務對象為 0 到 50 歲族群，轉變成為服務 18 歲以上的身心障礙者，服務對象年齡最長的高達 60 歲，目前牧心照顧將近 170 名身心障礙者，年度服務量超過 4 萬人次。

牧心智能發展中心主任許惠雅表示，牧心的住民主要分為兩大族群，包括輕度智能障礙，以及無法自理生活需要被全方位照護者，其中輕度智能障礙者，因具備簡單表達與交通能力，中心通常會安排學員學習如何烘焙或打掃環境，培養學員基礎謀生能力。

許惠雅表示，對於肢體功能健全的心智障礙者而言，想進入一般性職場並且穩定就業仍相當困難，而為協助有就業意願但就業能力不足的心智障礙者也能擁有工作能力，牧心自 96 年開始籌設庇護工場，提供長期就業支持的庇護性職場，並在 97 年成立牧心工作隊。

許惠雅表示，透過謀生能力的學習、訓練，以支持性就業的方式，搭配專業化、個別化的輔導方式，鼓勵支持有工作意願、能力的身心障礙者可獲得合適的就業機會，甚至未來有機會進一步進入一般性職場上獨力工作，達成「不只給魚，還教導如何釣魚」。

目前牧心提供學員的工作機會，除了自家開設的餐廳，提供烘焙、簡易的餐飲服務外，為擴大客群還另外瞄準中高齡族群提供養生餐飲服務，以多元化方式擴大客層，也能替中心挹注營運所需經費。

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