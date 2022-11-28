南台灣的溫暖後援 迦南養護院為老憨兒撐起避風港

對於有身心障礙者的家庭來說，除了要煩惱照護的經費來源外，還要擔心照護機構對於憨兒們的年齡限制，為減輕弱勢家庭照顧身心障礙家人的負擔，避免身心障礙者年老無依，屏東縣有位年逾 8 旬的老醫師杜英吉，自掏腰包成立「財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院」，為老憨兒撐起遮風避雨的家。

目前台灣全日型教養機構，對於照顧對象幾乎都設有 40 歲的年齡上限門檻，也就是說，這些被照顧的憨兒們一旦邁入不惑之年，通常都會離開教養院返家與家人同住，改由家中高齡父母扛起照老憨兒的重擔，而這對本該「被照顧」的老人而言，無疑是一大負擔。

為了讓 40 歲以上的憨兒、身心障礙者可以繼續獲得安適的照護環境，杜英吉醫師與妻子商議後，毅然決然自掏腰包在屏東縣內埔鄉成立「迦南身心障礙養護院」，提供低收入、領有重度殘障手冊者申請入住，減輕家有老憨兒的家庭照顧重擔。

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院杜俊和主任受訪時直言，迦南成立於 2007 年 12 月，是目前台灣最南端的全日型住宿身障機構，成立的宗旨以「尊重生命，讓身心障礙者活得有尊嚴」，讓高齡身障者有安適的照護環境。

而迦南的「不設住民年齡門檻」特色，也為身心障礙者家庭點燃希望。杜俊和表表示，養護院成立不到半年，住宿照顧名額就全數額滿，目前院區共 54 名住民，未來將規劃將收容照路名額擴增至 72 名，讓更多弱勢家庭得以喘息。

杜俊和表示，迦南所安置的服務對象包含：持有身心障礙證明的植物人、肢體障礙者、智能障礙者、多重障礙者，全重度或極重度，住民的平均年齡約 49 歲，其中有 9 成以上來自清寒低收家庭或孤苦無依者。

根據現行法規，衛福部對於身心障礙者、經濟弱勢失能老人，會依個案及其家庭之經濟狀況與失能程度，最高每人補助每月 2 萬 1000 元，換算每人每天的費用只有 700 元，但隨著基本工資與物價同步上漲，光靠補助與自籌財源，往往讓迦南入不敷出，自成立以來幾乎都是費用支出遠大於收入，幾乎都是靠杜醫生與民眾捐助支撐。

近兩年受新冠肺炎疫情衝擊，影響多數家庭的生計與經濟狀況，這也讓來自民間捐助的跟著減少，鉅亨溫暖送愛心活動延續至第 17 個年頭，今年新冠肺炎疫情再度捲土重來，社福團體也遭受嚴重衝擊，鉅亨網堅持做公益、撐幸福，將企業善款贈與社福團體，期盼拋磚引玉，為弱勢族群盡棉薄之力。