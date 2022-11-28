盤中速報 - 康控-KY(4943)股價拉至漲停，漲停價7.41元，成交517張

康控-KY(4943-TW)28日10:32上漲0.67元，股價漲停報7.41元，委買106張，成交517張。
主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲1.81%。
康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌20.05%，台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-76 張
- 外資買賣超：-75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-30 張
- 融券增減：0 張
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