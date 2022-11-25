盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.04%報803.0元，成交158張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.04%，25日09:09報803.0元，成交158張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲0.89%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.44%。櫃買指數上漲0.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+642 張
  • 外資買賣超：+620 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：-262 張
  • 融券增減：-13 張

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