盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.04%報803.0元，成交158張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.04%，25日09:09報803.0元，成交158張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲0.89%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.44%。櫃買指數上漲0.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+642 張
- 外資買賣超：+620 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：-262 張
- 融券增減：-13 張
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+31.55%
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原投組報酬率
+26.33%
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投組標的成分
40%
8996
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