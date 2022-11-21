盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價12.0元，成交2,212張

嘉裕(1417-TW)21日12:40上漲1.05元，股價漲停報12.0元，委買8張、委賣400張，成交2,212張。

主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日下跌1.18%。

嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌2.67%，台灣加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：0 張

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