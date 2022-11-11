盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至122.5元，漲幅達8.41%

景碩(3189-TW)11日09:00股價上漲9.5元，報122.5元，漲幅8.41%，成交3,743張。

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價上漲6.1%，台灣加權指數上漲3.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-971 張
  • 外資買賣超：-827 張
  • 投信買賣超：+679 張
  • 自營商買賣超：-823 張
  • 融資增減：+674 張
  • 融券增減：+176 張

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