泰金-KY Q3獲利回升創8季來新高 前三季每股純益4.25元

家飾鑄件廠泰金 - KY (6629-TW) 第三季新產品開始出貨，推升第三季營收創新高，今 (10) 日公布最新財報，毛利率升到 26.4%，明顯優於第二季的 15.92%，稅後純益並以 7448 萬元創 8 季以來新高，前三季稅後純益 1.52 億元，每股純益達 4.25 元。

泰金 - KY 第三季營收 3.91 億元，創新高，毛利率 26.4%，季增 10.48 個百分點，年減 5.92 個百分點，稅後純益以 7448 萬元創 8 季以來新高，季增 2.33 倍，年增 53.35%，每股純益 2.09 元。

泰金 - KY 前三季營收 10.7 億元，毛利率 21.9%，年減 6.46 個百分點，稅後純益 1.52 億元，年減 11.72%，每股純益達 4.25 元。

泰金 - KY 主管指出，國際金屬原物料價格已由歷史高檔回落，加上對客戶端調價遞延反映，還有新開發中高階衛浴產品，7 月開始出貨美系大型裝修連鎖客戶通路，進一步帶動下半年營收及獲利回穩，毛利率也由第二季 15.92% 回升。

泰金因第二季金屬原物料如鋅、銅等價格走高，造成成本壓力大幅增加，毛利率到達 15.92% 的谷底，隨著第三季回升，第四季營運仍審慎以對。