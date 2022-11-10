盤中速報 - 中磊(5388)急拉2.41%報80.5元，成交1,012張

中磊(5388-TW)近5分K漲速2.41%，10日09:22報80.5元，成交1,012張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中磊(5388-TW)近5日股價上漲2.75%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲4.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,387 張
- 外資買賣超：-1,375 張
- 投信買賣超：-142 張
- 自營商買賣超：+130 張
- 融資增減：+44 張
- 融券增減：-98 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+39.71%
$13,971
原投組報酬率
+29.87%
$12,987
投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
3141
10%
6719
10%