盤中速報 - 智易(3596)急拉2.39%報98.5元，成交706張

智易(3596-TW)近5分K漲速2.39%，10日09:22報98.5元，成交706張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智易(3596-TW)近5日股價上漲5.82%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.23%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-554 張
- 外資買賣超：-362 張
- 投信買賣超：-293 張
- 自營商買賣超：+101 張
- 融資增減：+289 張
- 融券增減：-41 張
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AI優化後報酬率
+23.36%
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原投組報酬率
+17.32%
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投組標的成分
40%
6532
20%
6104
20%
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