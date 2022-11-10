盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.11%報161.5元，成交5,698張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.11%，10日09:11報161.5元，成交5,698張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲1.56%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.06%。台灣加權指數上漲4.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+767 張
- 外資買賣超：+652 張
- 投信買賣超：-231 張
- 自營商買賣超：+346 張
- 融資增減：-26 張
- 融券增減：-201 張
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+26.02%
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原投組報酬率
+18.72%
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投組標的成分
40%
6532
20%
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