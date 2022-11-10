盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.11%報161.5元，成交5,698張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.11%，10日09:11報161.5元，成交5,698張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲1.56%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.06%。台灣加權指數上漲4.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+767 張
  • 外資買賣超：+652 張
  • 投信買賣超：-231 張
  • 自營商買賣超：+346 張
  • 融資增減：-26 張
  • 融券增減：-201 張

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