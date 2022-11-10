盤中速報 - 聯詠(3034)急拉2.63%報293.0元，成交5,061張

聯詠(3034-TW)近5分K漲速2.63%，10日09:08報293.0元，成交5,061張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯詠(3034-TW)近5日股價上漲15.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.12%。台灣加權指數上漲4.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,262 張
- 外資買賣超：+1,584 張
- 投信買賣超：+756 張
- 自營商買賣超：+922 張
- 融資增減：-341 張
- 融券增減：+91 張
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原投組報酬率
+5.49%
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投組標的成分
40%
6532
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