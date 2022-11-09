盤中速報 - 聯詠(3034)急拉2.17%報283.5元，成交6,314張

聯詠(3034-TW)近5分K漲速2.17%，09日09:27報283.5元，成交6,314張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯詠(3034-TW)近5日股價上漲6.57%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,063 張
- 外資買賣超：+302 張
- 投信買賣超：+486 張
- 自營商買賣超：+1,275 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：-75 張
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