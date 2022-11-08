盤中速報 - 台光電(2383)急拉2.1%報170.0元，成交537張

台光電(2383-TW)近5分K漲速2.1%，08日09:06報170.0元，成交537張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲12.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.2%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,005 張
- 外資買賣超：+339 張
- 投信買賣超：+1,547 張
- 自營商買賣超：+119 張
- 融資增減：-3 張
- 融券增減：+136 張
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