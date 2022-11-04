〈財報〉萬聖節銷售帶動年底假日季 糖果製造商好時調升全年財測

好時公司 (Hershey Co)(HSY-US) 周五 (4 日) 調升全年淨銷售額和獲利預測，顯示雖然銷售價格上揚，但萬聖節糖果需求強勁，且預計可能會持續到假日季。

萬聖節是 Hershey 一年中最繁忙的時間，約占其年收入的 10%，由於零售商提前下單以備存 Twizzlers、Jolly Ranchers 和 Kit Kat 餅乾，因此在 10 月假期前的幾個月內銷售因此受益。

在過去兩年疫情限制了「不給糖就搗蛋」的活動後，預計今年萬聖節期間的糖果需求急劇上升，全國零售聯合會 (NRF) 預計銷售額將達到創紀錄的 31 億美元。

Hershey 與包括吉百利巧克力製造商億滋國際 (MDLZ-US)、家樂氏公司 (K-US) 和卡夫亨氏公司 (KHC-US) 在內的全球包裝食品製造商一道，利用其品牌影響力和經銷規模將價格上漲轉嫁給消費者，而需求幾乎沒有受到阻礙。

好時表示，其第 3 季整體平均售價上揚了 7.7%，而銷量成長了 4.1%。

截至 10 月 2 日當季，好時營收成長 15.6% 至 27.3 億美元。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，分析師平均預期營收為 26.2 億美元。

不計特殊項目，每股獲利為 2.17 美元，超過分析師估計的每股 2.10 美元。

該公司表示，現在預計 2022 年全年淨銷售額將成長 14% 至 15%，而之前的預測為 12% 至 14%。

它還預測 2022 年調整後每股獲利將成長 14% 至 15%，高於之前預測的成長 12% 至 14%。