廣明旗下達明機器人攜手德商 成立台中智慧製造技術教學中心

廣明 (6188-TW) 旗下協作機器人大廠達明機器人 (4585-TE) 今 (4) 日宣布攜手台中市教育局、德國菲尼克斯電氣 (Phoenix contact)、德國飛斯妥(Festo) 共同合作成立台中市智慧製造技術教學中心，後續將辦理相關研習課程，培育智慧製造人才。

達明機器人表示，後疫情時代全球面臨供應鏈重組，企業高喊智慧製造的同時，也凸顯自動化技職教育培育重要性，根據數據指出，未來三年內將有 75% 的歐洲企業、62% 的美國企業有計畫投資機器人、自動化技術，不過全球目前僅有四分之一的教育機構有導入機器人教學課程。

達明機器人指出，台中市政府教育局去年起陸續投入千萬元經費，達明機器人也捐贈內建 AI 智慧視覺的協作機器人及相關軟硬體，今年更結合菲尼克斯的手工具、飛斯妥的仿生機械聯合共同建置技術教學中心，後續將全力支援 AI、機器人自動化教學資源及課程，共同提升工業 4.0 智慧製造技術教學能量，協助落實機器人技職教育。

達明機器人今年也以原生 AI 引擎結合智慧視覺、協作機器手臂，推出 AI Cobot 新品，展望未來，達明機器人持續看好，中長期協作型機器人市場需求正向，且成長趨勢不變，今年營運可望優於去年。

廣明也公布第三季財報，第三季純益達 2.95 億元，季增 12.07%、年增 5.05%，每股純益 1.06 元，為近八年同期新高，累計今年前三季純益達 8.17 億元、年增 19%，每股純益 2.94 元。