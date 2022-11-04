盤中速報 - 東森(2614)急跌-2.26%報21.7元，成交1,519張

東森(2614-TW)近5分K跌速2.26%，04日09:09報21.7元，成交1,519張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東森(2614-TW)近5日股價上漲11.45%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.37%。台灣加權指數上漲0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,370 張
- 外資買賣超：-5,381 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-62 張
- 融券增減：+219 張
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